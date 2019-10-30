Кучаев: хорошо, что ЦСКА забил гол в концовке и так всё обернулось

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка России с «Уфой» (1:0).
«У меня уже были мысли о дополнительном времени. Представлял, как нам будет тяжело, но хорошо, что был гол в концовке и так всё обернулось.
В первом тайме была не очень хорошая погода, было тяжеловато. Мы в любом случае находились в равных условиях: было тяжело и им и нам. Глупо сваливать ошибки в обороне на погоду.
На нашем домашнем стадионе мы всегда должны играть с позиции силы, и мы стараемся это делать в каждом матче.
Старались не задумываться о безвыигрышной серии. Каждый из этих матчей мы играли очень хорошо, но доля невезения и фарт соперника не давали нам победить. Мы на этом не зацикливаемся. Знаем, если будем продолжать так же двигаться, то результат придёт. Мы победили, значит, так и должно быть.
Ждём любого соперника в четвертьфинале Кубка. Кто попадётся, с тем и будем играть. Нужно выигрывать в каждом матче. Команда будет прогрессировать и обретать новый статус. Не важно, товарищеский или матч Лиги чемпионов. Надеюсь, победа в матче с «Уфой» поможет преодолеть кризис», — передаёт слова Кучаева корреспондент «Чемпионата» Алексей Хасанов.
- 30 октября 2019
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