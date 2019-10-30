Бийол: гол «Уфе» забил на инстинктах, сейчас можно будет и «Зениту» забить

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка России с «Уфой» (1:0). Напомним, хавбек стал автором единственного гола встречи.
«Гол забил на инстинктах. Никси сделал отличную передачу. Это важно для команды, что забили гол, что выиграли. Сейчас можно будет и «Зениту» забить. Будет очень важный матч с «Зенитом», и нужно выиграть. Нам всё равно «Ростов» или «Спартак» будет в четвертьфинале. Нам важна только наша игра», — передает слова Бийола корреспондент «Чемпионата» Алексей Хасанов.
В четвертьфинале московский клуб встретится с победителем пары «Спартак» — «Ростов», которые проведут матч 31 октября. ЦСКА является семикратным обладателем Кубка России. По количеству титулов «армейский» клуб уступает только «Локомотиву», который выигрывал трофей восемь раз.
- 30 октября 2019
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