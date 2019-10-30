Влашич: Бийол сыграл, как Агуэро в 16 лет

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка России с «Уфой» (1:0).



«Тяжелая игра, соперник имел больше шансов, чем мы, имел момент, чтобы выиграть. Но команда очень счастлива, что удалось выиграть. Это не самая яркая, но важная победа. «Уфа» имела несколько выходов один на один, но вратарь нас спас. Помазун — герой сегодня, провёл отличный матч. Я сказал ему, что он внёс большой вклад в победу. Он хороший вратарь. Уровня Акинфеева? Ну нет, Игорь каждую встречу делает по 2-3 сейва, вратарь — 50% команды. Бийол очень удивил голом. Он опорный полузащитник, но сыграл, как Агуэро в 16 лет», — передаёт слова Влашича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Бийол: гол «Уфе» забил на инстинктах, сейчас можно будет и «Зениту» забить