Ерохин: «Зенит» терял бдительность в матче с «Томью»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка России с «Томью» (4:0).



«Самое важное, что мы сегодня победили и забили много мячей. В первом тайме не совсем удачно действовали в реализации, а во втором уже добились уверенной победы. Быстрый гол был очень важен, и его нужно было забить, у них потом был один момент, когда они могли отличиться, было немного волнительно. Потом уже игра была в большей степени под нашим контролем, и мы действовали уверенно.



Не сказал бы, что в первом тайме расслабились и игра давалась легко, у нас были моменты, в которых мы немного теряли бдительность, отсюда и момент «Томи» как раз. Сейчас чувствую себя достаточно хорошо, готов играть и хочу. Надеюсь, буду чаще участвовать в матчах», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

«Зенит» разгромил «Томь» и вышел в 1/4 финала Кубка России