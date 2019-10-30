Ерохин: «Зенит» терял бдительность в матче с «Томью»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка России с «Томью» (4:0).
«Самое важное, что мы сегодня победили и забили много мячей. В первом тайме не совсем удачно действовали в реализации, а во втором уже добились уверенной победы. Быстрый гол был очень важен, и его нужно было забить, у них потом был один момент, когда они могли отличиться, было немного волнительно. Потом уже игра была в большей степени под нашим контролем, и мы действовали уверенно.
Не сказал бы, что в первом тайме расслабились и игра давалась легко, у нас были моменты, в которых мы немного теряли бдительность, отсюда и момент «Томи» как раз. Сейчас чувствую себя достаточно хорошо, готов играть и хочу. Надеюсь, буду чаще участвовать в матчах», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 30 октября 2019
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