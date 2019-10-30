Полузащитник «Уфы» ногой открыл дверь микст-зоны «ВЭБ-Арены»
Полузащитник «Уфы» Азер Алиев по окончания матчи 1/8 финала Кубка России с ЦСКА (0:1) ногой ударил по двери микст-зоны стадиона «ВЭБ Арена». От комментариев итога матча футболист отказался.
Единственный гол был забит в компенсированное время второго тайма. Автором забитого мяча стал Яка Бийол на 92-й минуте.
В четвертьфинале московский клуб встретится с победителем пары «Спартак» — «Ростов», которые проведут матч 31 октября.
ЦСКА является семикратным обладателем Кубка России. По количеству титулов «армейский» клуб уступает только «Локомотиву», который выигрывал трофей восемь раз.
25-летний Алиев в нынешнем сезоне принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями.
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