Полузащитник «Уфы» ногой открыл дверь микст-зоны «ВЭБ-Арены»

Полузащитник «Уфы» Азер Алиев по окончания матчи 1/8 финала Кубка России с ЦСКА (0:1) ногой ударил по двери микст-зоны стадиона «ВЭБ Арена». От комментариев итога матча футболист отказался.

Единственный гол был забит в компенсированное время второго тайма. Автором забитого мяча стал Яка Бийол на 92-й минуте.



В четвертьфинале московский клуб встретится с победителем пары «Спартак» — «Ростов», которые проведут матч 31 октября.



ЦСКА является семикратным обладателем Кубка России. По количеству титулов «армейский» клуб уступает только «Локомотиву», который выигрывал трофей восемь раз.

25-летний Алиев в нынешнем сезоне принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями.