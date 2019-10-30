Семак: цели махнуть на Кубок России у «Зенита» нет

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 1/8 финала Кубка России с «Томью» (4:0).
«Хорошая игра. Предоставилась возможность дать сыграть тем, кто получает не так много игровой практики. Для нас — это информация по состоянию футболистов и тем или иным позициям. Хорошая игра, за исключением части первого тайма, когда дали создать несколько моментов у своих ворот. В остальном — неплохо смотрелись, достаточно забили. Ребята — молодцы. Кубковые матчи всегда сложные, но подошли с должным настроением. Поздравляю команду с победой, будем готовиться к следующим играм.
Мы всегда ставим перед собой максимальные задачи. Иногда так складывается календарь, что приходится где-то рисковать и чем-то жертвовать. В прошлом году понимали, что футболисты не смогут выдержать график. Желание выиграть Кубок России есть, хотим побеждать в каждом матче и турнире. Цели махнуть на что-то рукой у нас нет. Будем стараться выполнять максимум, но в разумных пределах, учитывая цели, которые кажутся более важными», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
- 30 октября 2019
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