Хонда — «Милану»: звоните, если буду нужен
Японский полузащитник Кейсуке Хонда, который будет тренироваться с арнемским «Витессом», поблагодарил свой бывший клуб «Милан», пожелавший ему удачи.
«Благодарю. Звоните, если буду нужен. Не забывайте обо мне», — написал Хонда в своём «твиттере».
В «Витессе» Хонда воссоединится с наставником Леонидом Слуцким, с которым он работал в ЦСКА.
В настоящее время 33-летний Хонда имеет статус свободного агента. В период с 2014 по 2017 год японец выступал в составе «Милана». С россонери он выиграл Суперкубок Италии—2016. С 2010 по 2013 год Кейсуке являлся футболистом московского ЦСКА. В составе «армейцев» он сыграл 127 матчей и забил 28 мячей. Со столичным клубом стал чемпионом России и двукратным обладателем национального кубка.
Хонда присоединится к «Витессу» и будет тренироваться с командой Слуцкого
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