«Ливерпуль» выбил «Арсенал» из Кубка лиги по пенальти после 5:5 в основное время

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев в серии пенальти (5:5, 5:4 — по пенальти).



Голами в составе «Арсенала» отметились полузащитники Лукас Торрейра, Эйнсли Мэйтленд-Найлс и Джозеф Уиллок, а также нападающий Габриэл Мартинелли, оформивший дубль в этой встрече. За «Ливерпуль» забили хавбеки Джеймс Милнер и Алекс Окслейд-Чемберлен, а также форвард Дивок Ориги, оформивший дубль, и защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи, отправивший мяч в собственные ворота. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Ливерпуль».



Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/4 финала Кубка английской лиги, а «Арсенал» завершил выступление в турнире. В 1/16 финала Кубка лиги «Ливерпуль» обыграл «Милтон Кинс» со счётом 2:0, а «Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» (5:0).