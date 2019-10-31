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«Ливерпуль» выбил «Арсенал» из Кубка лиги по пенальти после 5:5 в основное время

«Ливерпуль» выбил «Арсенал» из Кубка лиги по пенальти после 5:5 в основное время
Футбол / Англия 0

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев в серии пенальти (5:5, 5:4 — по пенальти).

Голами в составе «Арсенала» отметились полузащитники Лукас Торрейра, Эйнсли Мэйтленд-Найлс и Джозеф Уиллок, а также нападающий Габриэл Мартинелли, оформивший дубль в этой встрече. За «Ливерпуль» забили хавбеки Джеймс Милнер и Алекс Окслейд-Чемберлен, а также форвард Дивок Ориги, оформивший дубль, и защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи, отправивший мяч в собственные ворота. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Ливерпуль».

Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/4 финала Кубка английской лиги, а «Арсенал» завершил выступление в турнире. В 1/16 финала Кубка лиги «Ливерпуль» обыграл «Милтон Кинс» со счётом 2:0, а «Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» (5:0).

Англия - Кубок лиги. 4-й раунд
30 октября 2019, среда. 22:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 5
5 : 4
Арсенал
Лондон
1:0 Мустафи – 6' (автогол)   1:1 Торрейра – 19'   1:2 Мартинелли – 26'   1:3 Мартинелли – 36'   2:3 Милнер – 43' (пен)   2:4 Мэйтленд-Найлс – 54'   3:4 Окслейд-Чемберлен – 58'   4:4 Ориги – 62'   4:5 Уиллок – 70'   5:5 Ориги – 90+4'
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