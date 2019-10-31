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«Дерби» уволил капитана, получившего тяжёлую травму в пьяном ДТП

«Дерби» уволил капитана, получившего тяжёлую травму в пьяном ДТП
Футбол / Англия 0

«Дерби Каунти» разорвал контракт с капитаном команды защитником Ричардом Кио, который выбыл из строя более чем на 15 месяцев из-за тяжёлой травмы колена, полученной в дорожно-транспортном происшествии в пьяном виде. Об этом сообщает Sky Sports.

«Футбольный клуб «Дерби Каунти» завершил дисциплинарное слушание в отношении Ричарда Кио в связи с его участием в событиях, произошедших 24 сентября.

В результате этого процесса с господином Кио расторгнут контракт. Он имеет право на апелляцию в течение 14 дней.

Как мы уже говорили с самого начала, клуб не допустит, чтобы кто-либо из его игроков или сотрудников вёл себя таким образом, подвергая себя, своих коллег и представителей широкой общественности риску получения травмы или ещё хуже, портил репутацию клуба", — говорится в заявлении клуба.

Напомним, инцидент с участием футболиста произошёл после командного ужина, в ходе которого он и два его одноклубника выпили алкоголь. После окончания мероприятия им были предложены услуги водителей, однако игроки отказались и, продолжив выпивать, сами сели в авто. В результате произошло ДТП, по итогам которого партнёры Ричарда были арестованы.

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