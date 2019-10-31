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Клопп — о победе над «Арсеналом»: надеюсь, эта игра запомнится парням надолго

Клопп — о победе над «Арсеналом»: надеюсь, эта игра запомнится парням надолго
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка английской лиги с лондонским «Арсеналом». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев в серии пенальти (5:5, 5:4 — по пенальти).

«Мы допустили несколько ошибок, некоторые передачи были посредственными. Временами команда играла слишком открыто. Мы можем говорить о тактике, но кого это волнует в такой вечер? Надеюсь, что эта игра запомнится парням надолго. Я вообще не понял, что они сотворили.

Впервые сыграть на «Энфилде» – это мечта, но всё может пойти не так, как надо, и тогда нужно продолжать придерживаться выбранной тактики. Все наши голы были замечательными.

Келлехер – выдающийся талант. Джонс? Доверить ему последний пенальти не было моим решением. Когда я видел список, Ориги числился исполнителем последнего пенальти. Очевидно, они что-то поменяли», — приводит слова Клоппа BBC.

«Ливерпуль» выбил «Арсенал» из Кубка лиги по пенальти после 5:5 в основное время
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