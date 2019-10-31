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«Ливерпуль» может отказаться от дальнейшего участия в Кубке английской лиги

«Ливерпуль» может отказаться от дальнейшего участия в Кубке английской лиги
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы в матче 1/8 финала Кубка английской лиги с лондонским «Арсеналом» не исключил, что команда откажется от дальнейшего участия в турнире.

Данное решение «Ливерпуль» готов принять из-за того, что команде в декабре предстоит принять участие в клубном чемпионате мира в Дохе. В это же время должна пройти следующая стадия Кубка лиги.

«Если они не смогут найти подходящую дату для нас, и я не имею в виду Рождественские игры, тогда мы не сможем играть — наши соперники пройдут дальше. «Ливерпуль» не будет жертвой этой проблемы.

Думаю, многие люди из АПЛ смотрели по телевизору матч, надеясь, что «Арсенал» сделает это. Извините», — приводит слова Клоппа BBC.

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