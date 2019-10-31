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Буффон повторил рекорд Дель Пьеро по количеству матчей за «Ювентус»

Буффон повторил рекорд Дель Пьеро по количеству матчей за «Ювентус»
Футбол / Италия 0

Голкипер Джанлуиджи Буффон провёл 531-й матч за «Ювентус» (Серия А и Серия B), сообщается в «твиттере» ESPN. Итальянский голкипер вышел в стартовом составе матча 10-го тура чемпионата Италии с «Дженоа» (2:1).

Запись можно посмотреть в «твиттере» ESPN.

Таким образом, 41-летний Буффон повторил достижение экс-нападающего туринского клуба Алессандро Дель Пьеро (513 матчей за «Ювентус»), который является рекордсменом по этому показателю.

Напомним, в минувшем сезоне Буффон выступал за «ПСЖ», но затем по обоюдному согласию с клубом решил прекратить сотрудничество. После этого голкипер вернулся в «Ювентус», где фактически стал дублёром Войцеха Щенсны. При этом Буффон сообщил, что его устраивает такая роль в туринском клубе.

В нынешнем сезоне Буффон провёл 4 матча за «Ювентус» в чемпионате Италии.

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