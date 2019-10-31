Буффон повторил рекорд Дель Пьеро по количеству матчей за «Ювентус»

Голкипер Джанлуиджи Буффон провёл 531-й матч за «Ювентус» (Серия А и Серия B), сообщается в «твиттере» ESPN. Итальянский голкипер вышел в стартовом составе матча 10-го тура чемпионата Италии с «Дженоа» (2:1).
Запись можно посмотреть в «твиттере» ESPN.
Таким образом, 41-летний Буффон повторил достижение экс-нападающего туринского клуба Алессандро Дель Пьеро (513 матчей за «Ювентус»), который является рекордсменом по этому показателю.
Напомним, в минувшем сезоне Буффон выступал за «ПСЖ», но затем по обоюдному согласию с клубом решил прекратить сотрудничество. После этого голкипер вернулся в «Ювентус», где фактически стал дублёром Войцеха Щенсны. При этом Буффон сообщил, что его устраивает такая роль в туринском клубе.
В нынешнем сезоне Буффон провёл 4 матча за «Ювентус» в чемпионате Италии.
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