Видео: эмоции россиян после выхода в элитный раунд отбора Евро-2020 U17

В «твиттере» сборной России появилось видео, в котором запечатлена реакция игроков национальной команды до 17 лет на выход в элитный раунд отбора Евро-2020.
В матче 3-го тура отборочного турнира юниорского ЧЕ сборная России обыграла команду Швейцарии со счётом 2:1. Встреча состоялась в Буфте на стадионе «Футбольный центр ФФР».
Счёт был открыт на 31-й минуте. Автором забитого мяча стал швейцарец Брэдли Финк. В начале второго тайма российская национальная команда восстановила равновесие: Артём Соколов реализовал 11-метровый. На 64-й минуте он же вывел россиян вперёд, оформив дубль.
Набрав шесть очков, сборная России финишировала на 1-м месте в турнирной таблице 10-й отборочной группы. Швейцария финишировала второй.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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