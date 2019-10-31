Сын Роналду забил 58 голов в 28 матчах за детскую команду «Ювентуса»

Сын нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду добился солидного голевого показателя в составе команды своей возрастной категории.
Как сообщает FootballTalentScout в «Твиттере», в 28 матчах за бьянконери U9 Криштиану Роналду-младший записал на свой счёт 58 голов. Также в его активе 18 результативных передач.
Роналду-старший перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала», где он провёл девять лет. Сумма трансфера составила € 117 млн. В своём первом сезоне в Италии форвард помог туринцам завоевать Суперкубок страны и стать триумфаторами Серии А.
Ранее Роналду защищал цвета «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед», а с 2003 года вызывается в сборную Португалии. 34-летний игрок является пятикратным обладателем «Золотого мяча» – самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе.
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