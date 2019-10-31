«Спартак» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 31 октября в 19:30
Сегодня, 31 октября, состоится матч «Спартак» – «Ростов». Встреча 1/8 финала Кубка России пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В роли его ассистентов выступят Алексей Воронцов (Ярославль) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери – Евгений Турбин (Дмитров).
«Спартак» и «Ростов» на правах представителей Премьер-Лиги начали свой путь в Кубке России со стадии 1/16 финала. Красно-белые в гостевом матче одолели «КАМАЗ» (2:1), а ростовчане на выезде оказались сильнее «Мордовии» (2:0). С турнирной сеткой соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».
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