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Игроки «Барселоны» были готовы изменить условия контрактов ради перехода Неймара

Игроки «Барселоны» были готовы изменить условия контрактов ради перехода Неймара
Футбол / Испания 0

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился подробностями несостоявшегося возвращения нападающего Неймара из «Пари Сен-Жермен» минувшим летом.

«Мы не требовали у клуба заплатить за Неймара. На самом деле мы спросили президента, не можем ли мы как-нибудь изменить условия своих контрактов, поскольку понимали, что дело в финансовом фэйр-плей. В конце концов мы хотим следовать с клубом по одному пути и помогать ему. Для нас не проблема пойти на уступки, чтобы у «Барселоны» не было проблем с фэйр-плей. Речь шла не об уменьшении наших зарплат, а о поиске решения, которое позволило бы клубу приобрести Неймара. На тот момент «Барселона» считала, что это хорошая идея, но затем возникли другие проблемы.

Может ли Неймар ещё вернуться? В футболе всё возможно, и с каждым годом это становится всё более очевидным. Мы говорили Неймару, что он отправляется в «золотую тюрьму». Но в футболе всякое случается, и всегда можно найти открытую дверь», — цитирует Пике Goal.com со ссылкой на Cadena Ser.

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