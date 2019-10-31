Роналду: мы получили заслуженные три очка в матче с «Дженоа»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Дженоа» в матче 10-го тура чемпионата Италии (2:1).
«Я счастлив, что мы смогли одержать победу в этой тяжёлой игре с высокоорганизованным соперником. Мы верили в победу до конца. Команда создала много моментов, хотела победить, и напряжение матча росло с каждой минутой. Мы знали, что «Интер» одержал победу, и мы шли вторыми, поэтому это было дополнительным стимулом для нас. Парни рады, что смогли взять заслуженные три очка в этом матче», — цитирует Роналду официальный сайт «Ювентуса».
После 10 туров «Ювентус» имеет в активе 26 очков и занимает первое место в чемпионате Италии, опережая «Интер» на одно очко в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Маурицио Сарри проведут с «Торино» в гостях 2 ноября.
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