Роналду: мы получили заслуженные три очка в матче с «Дженоа»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Дженоа» в матче 10-го тура чемпионата Италии (2:1).

«Я счастлив, что мы смогли одержать победу в этой тяжёлой игре с высокоорганизованным соперником. Мы верили в победу до конца. Команда создала много моментов, хотела победить, и напряжение матча росло с каждой минутой. Мы знали, что «Интер» одержал победу, и мы шли вторыми, поэтому это было дополнительным стимулом для нас. Парни рады, что смогли взять заслуженные три очка в этом матче», — цитирует Роналду официальный сайт «Ювентуса».

После 10 туров «Ювентус» имеет в активе 26 очков и занимает первое место в чемпионате Италии, опережая «Интер» на одно очко в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Маурицио Сарри проведут с «Торино» в гостях 2 ноября.