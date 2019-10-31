Игроки «Ростова» при Карпине стали есть по армейским правилам

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ввёл в команде армейское правило, сообщает «Спорт Бизнес Online».
По информации издания, при специалисте футболисты ростовчан стали есть вместе на сборах. Игроки собираются на входе у столовой, после чего вместе заходят и садятся за столы. Футболисты могут начинать есть, только когда все займут свои места. Покинуть столовую можно тоже только полным составом – пока последний игрок не доел, остальные не могут встать из-за стола. В ходе сезона это правило относится только к обеду и ужину. На завтрак футболистам позволено ходить отдельно.
Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года. После 14 туров команда, набрав 29 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь «Зениту» (32). Тройку лидеров замыкает «Локомотив», отстающий от ростовчан по дополнительным показателям.
- 31 октября 2019
-
14:27
-
14:14
-
14:06
-
13:51
-
13:33
-
13:15
-
13:12
-
12:11
-
11:57
-
11:30
-
11:09
-
11:02
-
10:10
-
10:09
-
09:40
-
09:28
-
09:28
-
09:24
-
09:00
-
06:41
-
04:13
-
03:59
-
03:51
-
02:41
-
02:00
-
01:54
-
01:32
-
01:05
-
01:01
-
00:54
-
00:39
-
00:36
-
00:29
-
00:07
-
00:06