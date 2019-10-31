Игроки «Ростова» при Карпине стали есть по армейским правилам

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ввёл в команде армейское правило, сообщает «Спорт Бизнес Online».



По информации издания, при специалисте футболисты ростовчан стали есть вместе на сборах. Игроки собираются на входе у столовой, после чего вместе заходят и садятся за столы. Футболисты могут начинать есть, только когда все займут свои места. Покинуть столовую можно тоже только полным составом – пока последний игрок не доел, остальные не могут встать из-за стола. В ходе сезона это правило относится только к обеду и ужину. На завтрак футболистам позволено ходить отдельно.



Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года. После 14 туров команда, набрав 29 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь «Зениту» (32). Тройку лидеров замыкает «Локомотив», отстающий от ростовчан по дополнительным показателям.

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