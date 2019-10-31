Гендиректор «Зенита»: задача — побеждать на трёх фронтах: ЛЧ, РПЛ и Кубок России

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о выходе команды в четвертьфинал Кубка России и поделился задачами питерского клуба на сезон.
«Наша задача — побеждать на всех трёх фронтах: это и чемпионат России, и Лига чемпионов, и, конечно же, Кубок России. Вот говорят о престиже этого соревнования, а престиж можно поднять только собственными руками — и РФС, и лиг, и клубов. Думаю, наш Кубок, с учётом истории, заслуживает не меньшего веса, чем Кубок короля в Испании», — цитирует Медведева ТАСС.
В четвертьфинале Кубка России «Зенит» сыграет с «Ахматом». «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 32 очка в 14 турах. Следующий матч питерский клуб проведёт с ЦСКА на «Газпром Арене». Встреча состоится в субботу, 2 ноября.
- 31 октября 2019
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