Гендиректор «Зенита»: задача — побеждать на трёх фронтах: ЛЧ, РПЛ и Кубок России

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о выходе команды в четвертьфинал Кубка России и поделился задачами питерского клуба на сезон.

«Наша задача — побеждать на всех трёх фронтах: это и чемпионат России, и Лига чемпионов, и, конечно же, Кубок России. Вот говорят о престиже этого соревнования, а престиж можно поднять только собственными руками — и РФС, и лиг, и клубов. Думаю, наш Кубок, с учётом истории, заслуживает не меньшего веса, чем Кубок короля в Испании», — цитирует Медведева ТАСС.

В четвертьфинале Кубка России «Зенит» сыграет с «Ахматом». «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 32 очка в 14 турах. Следующий матч питерский клуб проведёт с ЦСКА на «Газпром Арене». Встреча состоится в субботу, 2 ноября.