Лэмпард рассказал, когда Канте вернётся в строй «Челси» после травмы

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о восстановлении полузащитника Н’Голо Канте, а также пожаловался на сложности при ротации состава в матче 1/8 финала Кубка английской лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:2).
«Я надеюсь, что Канте приступит к тренировкам в течение ближайших двух-трёх дней и успеет вернуться до перерыва на матчи сборных.
Я хотел бы сегодня предоставить отдых Жоржиньо и Ковачичу, которые отдали много сил в последних матчах. Однако я не мог сделать это, поскольку мы пока не можем рассчитывать на Н’Голо, Росса Баркли и Рубена Лофтус-Чика. В этой ситуации мой выбор был ограничен», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба «Челси».
Канте не выходил на поле после международного перерыва в середине октября. Лэмпард ранее выражал недовольство в связи с тем, что тренерский штаб сборной Франции не отпустил хавбека в расположение клуба, несмотря на травму.
- 31 октября 2019
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