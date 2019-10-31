Маркизио: грабители направили оружие нам в лицо. Слава богу, детей не было дома

Бывший полузащитник «Зенита» и туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио рассказал подробности ограбления своего дома.

«Они направили оружие нам в лицо. Это было тяжело, поскольку раньше я никогда не видел настоящего оружия. К счастью, мы смогли сохранять спокойствие. В наш дом в Виново ворвались пятеро человек. Они спросили, где находится сейф. Я сказал им, что у нас нет сейфа, но они не поверили мне. У нас правда его нет.

Они забрали всё, что смогли найти, а затем ушли. Я боялся за себя и свою жену Роберту. Слава богу, детей не было дома. Они были на футболе, их дедушка на тот момент ещё не привёл их домой. Тренер детей был первым, кто заподозрил неладное, потому что мы не отвечали на звонки. Грабители начали спешить, когда поняли, что кто-то беспокоится. Нам сильно повезло.

Знаю, что подобные ограбления происходят постоянно, по всему миру. На этот раз это случилось с нами. К счастью, мы в целости и сохранности и можем рассказать эту историю. Это самое главное, поскольку меня мало волнуют украденные ценности», — сказал бывший футболист в интервью Corriere della sera.