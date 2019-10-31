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Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут считаться легионерами в России

Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут считаться легионерами в России
Футбол / РПЛ 0

Спортсмены из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами в соревнованиях по футболу, хоккею, баскетболу, волейболу, гандболу, водному поло и хоккею на траве на территории России, сообщает «Р-Спорт».

Государствами-членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

«Проект приказа соответствует договору о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации, и направлен на реализацию государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа Министерства спорта о внесении изменений в проект об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за сборные команды России в соревнованиях по футболу.

Общественное обсуждение проектов завершится 14 ноября.

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