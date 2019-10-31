«Спартак» — «Ростов»: составы команд на матч 1/8 Кубка России
Тренерские штабы московского «Спартака» и «Ростова» определились с составами команд на матч 1/8 Кубка России по футболу.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Джано, Гулиев, Мельгарехо, Игнатов, Шюррле, Тиль.
«Ростов»: Песьяков, Логашов, Чистяков, Вилюш, Ведерников, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Саплинов, Сигурдарсон.
Запасные: Бабурин, Козлов, Чернов, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Ерёменко, Долгов, Шомуродов.
Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 31 октября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».
Раскритикованные новички «Спартака» вдруг зафеерили. Это заслуга Тедеско?
Разбираемся в причинах преображения Понсе, Ларссона и Крала в матче с «Локо».
- 31 октября 2019
-
19:09
-
18:58
-
18:41
-
18:28
-
18:20
-
18:17
-
17:56
-
17:51
-
17:40
-
17:32
-
17:18
-
17:15
-
17:07
-
16:46
-
16:40
-
16:30
-
16:28
-
16:12
-
16:00
-
15:40
-
15:36
-
15:11
-
15:00
-
14:27
-
14:14
-
14:06
-
13:51
-
13:33
-
13:15
-
13:12
-
12:11
-
11:57
-
11:30
-
11:09
-
11:02
Партнерский контент