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«Спартак» — «Ростов»: составы команд на матч 1/8 Кубка России

«Спартак» — «Ростов»: составы команд на матч 1/8 Кубка России
Футбол / Кубок России 0

Тренерские штабы московского «Спартака» и «Ростова» определились с составами команд на матч 1/8 Кубка России по футболу.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Джано, Гулиев, Мельгарехо, Игнатов, Шюррле, Тиль.

«Ростов»: Песьяков, Логашов, Чистяков, Вилюш, Ведерников, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Саплинов, Сигурдарсон.

Запасные: Бабурин, Козлов, Чернов, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Ерёменко, Долгов, Шомуродов.

Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 31 октября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».

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