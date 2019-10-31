«Выиграл что-то у медведей». Кутузов рассказал, что думают о Каррере в Италии

Бывший нападающий сборной Беларуси Виталий Кутузов рассказал, почему бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера остаётся без работы в родной Италии.

«В Италии ничего не говорят о Каррере. Здесь у него мало прессы. В Италии любят тренеров, которые прошли путь, могут дать гарантию результата. Выигрыш чемпионата России для них — что-то из ряда вон. Ну скажем так: куда-то съездил, что-то выиграл у медведей. Нужна гарантия, что именно в Италии справится, а её пока получить не могут, поэтому возникают проблемы.

Хотя уверен, что у Карреры много хорошего есть. В штаб Антонио Конте просто так не попадёшь, этот человек многому может тебя научить, если не дурак и будешь впитывать. Не просто так «Спартак» стал чемпионом — это однозначно. Не будь Карреры, этой победы бы не было», — приводит слова Кутузова «Матч ТВ».

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Вместе с красно-белыми итальянский специалист стал чемпионом Российской Премьер-Лиги (2017) и выиграл Суперкубок России (2017).