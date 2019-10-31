Васютин: готов доказывать, что заслуживаю шанса в «Зените»

Вратарь «Зенита» Александр Васютин рассказал, почему решил вернуться в клуб из Санкт-Петербурга после выступления за норвежский «Сарпсборг 08».

«В Норвегии я добился определённых результатов и понял, что настало время делать шаг вперёд. Даже если бы это был не «Зенит», а условный датский «Копенгаген» или шведский АИК, место в воротах мне бы никто не гарантировал. Переход на новый уровень — это новая попытка выиграть конкуренцию, доказать свою состоятельность.

Какие задачу ставлю перед собой в «Зените»? Как и любой уважающий себя футболист хочу получать игровое время и приносить пользу команде. Готов не ждать шанса, а доказывать, что я его заслуживаю», — приводит слова голкипера пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте клуба.

Васютин — воспитанник «Зенита». С 2016 по 2018 год 24-летний россиянин выступал на правах аренды за финский «Лахти», а потом провёл один год в «Сарпсборге 08».