Федотов: вину за поражение «Оренбурга» в матче с «Химками» беру на себя

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Кубка России с «Химками» (1:2).
«Кубковые матчи другими не бывают. Мы знали, что нас ожидает. Знали, что будет собой представлять соперник. В принципе они показали то, на что мы и настраивали ребят: бойцовские качества, быстрый выход из обороны в атаку.
Беру вину на себя. Три дня мы стучались-стучались… Видимо, не хватило нашей настойчивости объяснить, что „Химки“ очень здорово начинают первый тайм, много забивают. Тем не менее мы допустили две грубейшие ошибки. Потом вернулись в игру. У нас было предостаточно возможностей, чтобы уйти от поражения, мы могли всё перевернуть в нашу сторону. Но получилось вот так. О чём мы очень сожалеем», — сказал Федотов на пресс-конференции.
- 31 октября 2019
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