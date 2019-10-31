Пике назвал игроков «Реала», с которыми поддерживает хорошие отношения
Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике сказал, что с уважением относится к футболистам мадридского «Реала», несмотря на соперничество двух клубов.
«Поддерживаю очень хорошие отношения со многими игроками «Реала». Никогда не мог сказать о них ничего плохого. Чувствую, что люди в Мадриде меня уважают, и я это ценю. С Начо, Серхио Рамосом, Лукасом Васкесом… Не сказал бы, что мы очень близкие друзья, но у нас очень тёплые отношения.
С окончанием матча заканчивается и наше соперничество. Я хорошо лажу с игроками «Реала». Для некоторых людей «Барселона» — «Реал» — это соперничество всей жизни, но не для меня. Я смотрю на это с другой точки зрения и всегда испытываю уважение к сопернику», — сказал Пике в интервью Cadena Ser.
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