Пике назвал игроков «Реала», с которыми поддерживает хорошие отношения

Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике сказал, что с уважением относится к футболистам мадридского «Реала», несмотря на соперничество двух клубов.

«Поддерживаю очень хорошие отношения со многими игроками «Реала». Никогда не мог сказать о них ничего плохого. Чувствую, что люди в Мадриде меня уважают, и я это ценю. С Начо, Серхио Рамосом, Лукасом Васкесом… Не сказал бы, что мы очень близкие друзья, но у нас очень тёплые отношения.

С окончанием матча заканчивается и наше соперничество. Я хорошо лажу с игроками «Реала». Для некоторых людей «Барселона» — «Реал» — это соперничество всей жизни, но не для меня. Я смотрю на это с другой точки зрения и всегда испытываю уважение к сопернику», — сказал Пике в интервью Cadena Ser.