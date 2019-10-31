Ларссон забил 4-й гол в 4 последних матчах за «Спартак»

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон открыл счёт в домашнем матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом». 22-летний шведский футболист отличился на 43-й минуте.

Для Ларссона этот гол стал уже четвёртым в четырёх последних встречах за красно-белых. Ранее форвард оформил дубль в выездном матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (3:0) и забил один мяч в гостевой игре 12-го тура с «Краснодаром» (1:2).

Матч «Спартак» — «Ростов» сейчас проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ларссон перешёл в «Спартак» из шведского «Норрчёпинга» в минувшее летнее трансферное окно за € 4 млн.