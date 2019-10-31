Максименко — самый молодой вратарь в истории «Спартака», сыгравший 50 матчей

Вратарь «Спартака» Александр Максименко установил рекорд московского клуба в матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» (в данный момент счёт 1:0, идёт 2-й тайм).
«Наш вратарь Александр Максименко сегодня проводит 50-й матч за «Спартак»! Максименко стал самым молодым голкипером в истории «Спартака», достигшим этой отметки!» — сообщается в официальном «твиттере» «Спартака».
21-летний Максименко является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне голкипер провёл 13 матчей в чемпионате России (все — в основном составе), в которых пропустил 13 голов и получил одну жёлтую карточку.
«Спартак», набрав 18 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 15-м туре красно-белые сыграют с «Арсеналом». Матч состоится 4 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена».
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