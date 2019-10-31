Понсе вызван в олимпийскую сборную Аргентины
Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе вызван в олимпийскую сборную Аргентины, сообщается в официальном «твиттере» аргентинской национальной команды.
Ранее Понсе провёл два матча за сборную Аргентины U23 и отметился тремя забитыми мячами. Также на его счету один гол в трёх матчах за сборную Аргентины U20.
Понсе перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из римской «Ромы». Сумма трансфера составила € 3 млн. В нынешнем сезоне 22-летний аргентинец принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги (шесть — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, получил две жёлтые, а также одну красную карточки. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2024 года.
Аленичев: в Риме удивлены, зачем «Спартак» взял Понсе, если шёл за чемпионством
- 31 октября 2019
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