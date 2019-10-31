Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе вызван в олимпийскую сборную Аргентины, сообщается в официальном «твиттере» аргентинской национальной команды.

Ранее Понсе провёл два матча за сборную Аргентины U23 и отметился тремя забитыми мячами. Также на его счету один гол в трёх матчах за сборную Аргентины U20.

Понсе перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из римской «Ромы». Сумма трансфера составила € 3 млн. В нынешнем сезоне 22-летний аргентинец принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги (шесть — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, получил две жёлтые, а также одну красную карточки. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2024 года.