«Спартак» сыграет с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России
В четвертьфинале Кубка России встретятся московские клубы ЦСКА и «Спартак».
В 1/8 финала ЦСКА переиграл «Уфу» со счётом 1:0 благодаря голу полузащитника Яки Бийола в компенсированное время. «Спартак» добился победы в матче с «Ростовом» (2:1). Победу красно-белым принёс дубль нападающего Джордана Ларссона.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 4 марта 2020 года.
ЦСКА является семикратным обладателем Кубка России. По количеству титулов «армейский» клуб уступает только «Локомотиву», который выигрывал трофей восемь раз. «Спартак» трижды становился обладателем Кубка России.
В нынешнем сезоне «Спартак» и ЦСКА уже встречались в Российской Премьер-Лиге. В матче 6-го тура «Спартак» обыграл «армейцев» на своём поле со счётом 2:1.
Бийол: будет лучше, если ЦСКА в Кубке России достанется «Спартак»
- 31 октября 2019
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