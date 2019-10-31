«Спартак» сыграет с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

В четвертьфинале Кубка России встретятся московские клубы ЦСКА и «Спартак».

В 1/8 финала ЦСКА переиграл «Уфу» со счётом 1:0 благодаря голу полузащитника Яки Бийола в компенсированное время. «Спартак» добился победы в матче с «Ростовом» (2:1). Победу красно-белым принёс дубль нападающего Джордана Ларссона.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 4 марта 2020 года.

ЦСКА является семикратным обладателем Кубка России. По количеству титулов «армейский» клуб уступает только «Локомотиву», который выигрывал трофей восемь раз. «Спартак» трижды становился обладателем Кубка России.

В нынешнем сезоне «Спартак» и ЦСКА уже встречались в Российской Премьер-Лиге. В матче 6-го тура «Спартак» обыграл «армейцев» на своём поле со счётом 2:1.