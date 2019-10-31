«Торпедо» вышло в четвертьфинал Кубка России, обыграв «Балтику»

В матче 1/8 финала Кубка России московское «Торпедо» принимало калининградскую «Балтику». Встреча прошла в Москве на стадионе «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «Торпедо» Иван Сергеев, отправивший мяч в ворота соперника на 53-й минуте.

«Торпедо» вышло в четвертьфинал Кубка России, «Балтика» покинула турнир. В следующем раунде «автозаводцы» сыграют с «Химками», которые обыграли «Оренбург» (2:1).

Напомним, в предыдущих раундах Кубка России «Торпедо» одержало победу в матчах с самарскими «Крыльями Советов» (2:0) и московским «Велесом» (3:3 ДВ, 6:5 по пенальти).

Турнирную сетку Кубка России можно посмотреть на «Чемпионате».