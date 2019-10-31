Определились все пары 1/4 финала Кубка России

Завершились все матчи 1/8 финала Кубка России сезона-2019/20. По их итогам стали известны пары следующего раунда турнира.
«Торпедо» — «Химки»
«Шинник» — «Урал»
ЦСКА — «Спартак»
«Зенит» — «Ахмат»
Три команды из восьми представляют Футбольную национальную лигу: «Торпедо», «Химки», «Шинник». Остальные клубы являются представителями Российской Премьер-Лиги.
Матчи четвертьфинала Кубка России пройдут 4 марта 2020 года. Хозяева поля будут определены жеребьёвкой.
С сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь.
Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив». В финале минувшего сезона «железнодорожники» обыграли «Урал» из Екатеринбурга со счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Дмитрий Баринов.
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