Определились все пары 1/4 финала Кубка России

Завершились все матчи 1/8 финала Кубка России сезона-2019/20. По их итогам стали известны пары следующего раунда турнира.

«Торпедо» — «Химки»

«Шинник» — «Урал»

ЦСКА — «Спартак»

«Зенит» — «Ахмат»

Три команды из восьми представляют Футбольную национальную лигу: «Торпедо», «Химки», «Шинник». Остальные клубы являются представителями Российской Премьер-Лиги.

Матчи четвертьфинала Кубка России пройдут 4 марта 2020 года. Хозяева поля будут определены жеребьёвкой.

С сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь.

Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив». В финале минувшего сезона «железнодорожники» обыграли «Урал» из Екатеринбурга со счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Дмитрий Баринов.