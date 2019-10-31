Карпин: будь у «Ростова» бюджет в 5 раз выше, играли бы другим составом
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Кубка России с московским «Спартаком» (1:2).
«Мы играем через два дня на третий. У нас важный матч с «Краснодаром». Вот и всё. Поэтому играли полуторным составом. Игроки получили практику. Проиграли — ничего страшного. Был бы у нас бюджет в 5 раз выше, играли бы другим составом.
Вышел Байрамян, вышел Шомуродов, изменили чуть-чуть рисунок игры. И на поле была одна команда. Почему всё поменялось? Потому что игроки вышли у «Ростова» такие замечательные», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Победу «Спартаку» принёс шведский форвард Джордан Ларссон, оформивший дубль. В составе ростовчан отличился Александр Долгов.
«Спартак» обыграл «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России
- 31 октября 2019
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