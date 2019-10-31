Тренер «Балтики»: желаю «Торпедо» добраться до финала Кубка России

Главный тренер калининградской «Балтики» Евгений Калешин прокомментировал поражение со счётом 0:1 в выездном матче 1/8 финала Кубка России с московским «Торпедо».

«Не хочется ничего анализировать. Поздравляю «Торпедо» с победой, желаю им добраться до финала. Надеюсь, какая-то команда из ФНЛ выиграет кубок в этом году.

Тактика оставалась такой же, как и в матче с «Торпедо» в ФНЛ. Не удалось избежать ошибок, поэтому стандарт привёл к нашему поражению. Мы хорошо друг друга изучили, сюрпризов не было», — передаёт слова Калешина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В четвертьфинале Кубка России «Торпедо» встретится с «Химками». Матч пройдёт 4 марта 2020 года. Хозяин поля будет определён жеребьёвкой.