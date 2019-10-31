Тренер «Балтики»: желаю «Торпедо» добраться до финала Кубка России
Главный тренер калининградской «Балтики» Евгений Калешин прокомментировал поражение со счётом 0:1 в выездном матче 1/8 финала Кубка России с московским «Торпедо».
«Не хочется ничего анализировать. Поздравляю «Торпедо» с победой, желаю им добраться до финала. Надеюсь, какая-то команда из ФНЛ выиграет кубок в этом году.
Тактика оставалась такой же, как и в матче с «Торпедо» в ФНЛ. Не удалось избежать ошибок, поэтому стандарт привёл к нашему поражению. Мы хорошо друг друга изучили, сюрпризов не было», — передаёт слова Калешина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В четвертьфинале Кубка России «Торпедо» встретится с «Химками». Матч пройдёт 4 марта 2020 года. Хозяин поля будет определён жеребьёвкой.
Определились все пары 1/4 финала Кубка России
- 31 октября 2019
-
22:14
-
22:12
-
22:06
-
22:06
-
21:59
-
21:57
-
21:55
-
21:48
-
21:48
-
21:44
-
21:42
-
21:32
-
21:24
-
21:24
-
21:22
-
21:09
-
20:57
-
20:54
-
20:48
-
20:38
-
20:25
-
20:11
-
20:10
-
19:48
-
19:36
-
19:36
-
19:09
-
18:58
-
18:41
-
18:28
-
18:20
-
18:17
-
17:56
-
17:51
-
17:40
Партнерский контент