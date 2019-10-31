Карпин: у меня нет впечатлений по «Спартаку». Они радуются, молодцы

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после поражения со счётом 1:2 в выездном матче 1/8 финала Кубка России с московским «Спартаком».

«Абсолютно не жалею, что Байрамян и Шомуродов не вышли в старте. Доволен командой, футболистами. Да, не всё хорошо, и понятно, что хочется выигрывать все матчи. Но то, что планировали, практически сделали.

За исключением стартовых минут, в первом тайме не было моментов, и спартаковцы уже не знали, что им делать. Пропустили из-за индивидуальной ошибки. Без проблем перестроили игру, когда надо было атаковать, и минут 15 поиграли в привычный футбол.

Доволен, что особых травм нет. Думаю, к «Краснодару» многие игроки будут плюс-минус свежими. Кроме результата, всё было неплохо.

Впечатление по «Спартаку»? Без впечатлений. Они радуются — обыграли нас, молодцы. Если бы для нас вылет из Кубка был ударом, играл бы другой состав», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».