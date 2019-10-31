Тедеско: «Ростов» занимает 2-е место в чемпионате, у них нет второго состава

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» (2:1).
«Счастливы, что вышли в следующий раунд. Знали при подготовке, что нам предстоит тяжёлый матч с сильной командой, с качественными игроками. Когда анализировали «Ростов», поняли, что у соперника есть план на все игровые ситуации, он знает, что делать при начале атак, при потерях и так далее.
Первый план мы сыграли терпеливо, ждали момента, пытались взломать зоны. К счастью, это удалось, «Ростов» оборонялся глубоко, но мы смогли. Ребята — молодцы, поздравляю команду с выходом в 1/4 финала Кубка.
«Ростов» занимает второе место в чемпионате. У них при таком раскладе нет второго состава! Прекрасный состав, отличный подбор игроков. Вы видели их нападающих? Невероятные. Машины, а не футболисты. Очень сильные, атлетичные. Единственное, что нас удивило, — с первых минут «Ростов» припарковал «автобус». В сезоне они ни разу не играли с тремя центральными защитниками. А сейчас это сделали, и это стало сюрпризом», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
- 31 октября 2019
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