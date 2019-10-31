Тедеско: меня не интересует, сколько стоит Тиль. Я ему об этом сказал

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему голландский полузащитник Гус Тиль не сыграл в матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» (2:1).
«Гус — отличный игрок, хороший парень. Вопрос его цены, сколько он стоит, меня совершенно не интересует. Я ему это тоже сказал. Мы руководствовались тем, что сегодня два игрока в центре полузащиты должны быть более оборонительного плана. Возможно, в следующем матче будет применена другая схема и Гус сыграет», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
Также Тедеско поделился мнением об игре полузащитника Романа Зобнина и нападающего Джордана Ларссона.
«Мне показалось, что Зобнин выглядел уверенно. Считаю, он провёл прекрасный матч. Думаю, Роман доволен и такого же мнения. Если заметили, при атаках Роман часто смещался в центр в зону инсайда, а Бакаев занимал правый фланг. Зобнин принимал много правильных решений, выиграл много единоборств. Повторю, он провёл классную игру.
Секрет преображения Ларссона в том, что он очень умный парень. Знает, как действовать в разных ситуациях в атаке и прессинге, очень работоспособный. Счастлив, что он игрок «Спартака». Если его папа тоже захочет поиграть за «Спартак», будем очень рады!» — добавил наставник красно-белых.
- 31 октября 2019
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