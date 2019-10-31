Авен: инициативу Федуна о передаче клуба болельщикам очень трудно реализовать
Бизнесмен и болельщик московского «Спартака» Пётр Авен прокомментировал инициативу владельца красно-белых Леонида Федуна о передаче клуба фанатам.
«Инициатива Леонида Федуна, чтобы передать клуб болельщикам — разумная, если она получится. Это перспективно, но очень трудно реализовать», — передаёт слова Авена корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Сегодня, 31 октября, «Спартак» вышел в четвертьфинал Кубка России, обыграв на своём поле «Ростов». Финальный свисток зафиксировал счёт 2:1. В составе победителей дубль оформил нападающий Джордан Ларссон. Автором единственного гола гостей стал форвард Александр Долгов.
Красно-белые, набрав 18 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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- 31 октября 2019
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