Авен: инициативу Федуна о передаче клуба болельщикам очень трудно реализовать

Бизнесмен и болельщик московского «Спартака» Пётр Авен прокомментировал инициативу владельца красно-белых Леонида Федуна о передаче клуба фанатам.

«Инициатива Леонида Федуна, чтобы передать клуб болельщикам — разумная, если она получится. Это перспективно, но очень трудно реализовать», — передаёт слова Авена корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Сегодня, 31 октября, «Спартак» вышел в четвертьфинал Кубка России, обыграв на своём поле «Ростов». Финальный свисток зафиксировал счёт 2:1. В составе победителей дубль оформил нападающий Джордан Ларссон. Автором единственного гола гостей стал форвард Александр Долгов.

Красно-белые, набрав 18 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.