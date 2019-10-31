Тедеско: для Карпина принципиальна каждая игра со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о наставнике «Ростова» Валерии Карпине, который ранее возглавлял московский клуб. В матче 1/8 финала Кубка России красно-белые обыграли ростовский клуб со счётом 2:1 и вышли в четвертьфинал.

«Конечно, я знаю Карпина. Он легенда «Спартака», играл за «Спартак», был прекрасным футболистом. Был тренером клуба, директором, менеджером. Каждая игра со «Спартаком» для него принципиальна», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Победу «Спартаку» принёс шведский форвард Джордан Ларссон, оформивший дубль. В составе ростовчан отличился Александр Долгов.

В четвертьфинале Кубка России «Спартак» сыграет с ЦСКА, который обыграл «Уфу» (1:0).