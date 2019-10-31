Байрамян: думаю, могли бы «Спартаку» и второй гол забить, если бы было время

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Кубка России со «Спартаком» (1:2).
«Видимо, Карпин понял, что надо что-то перестраивать во втором тайме. Мы перестроились на схему 4-3-3, стали лучше атаковать, получилось отыграть один мяч, думаю, могли и второй забить, если бы было время.
Выход меня и Шомуродова сильно перевернул игру? Спасибо, что хвалите. Нас выпустили на поле, мы выполняли своё дело. Но мы не могли сделать самое главное — отыграться. «Спартак» движется дальше, а мы сосредоточимся на чемпионате.
Мы не обсуждаем выход в Лигу чемпионов. В чемпионате идём неплохо. Те, кто вышли на поле, играли достойно. Не видел, чтобы «Спартак» был на голову сильнее и создавал много моментов. Игра была хорошей и боевой. Удача была на стороне «Спартака». Будем двигаться дальше. У нас через два дня важный матч с «Краснодаром». Уже сегодня будем настраиваться на них.
Тренерский штаб показал нам, что «Спартак» играл в пять защитников с «Локомотивом». Мы готовились к такому составу, к такой игре «Спартака». Но они нас не удивили.
Сильно удивились первому голу «Спартака». Вроде бы все зоны перекрывали, никаких моментов у них не было. Непонятно, как прошла разрезающая передача. Ещё не успели разобрать, думаю, тренер покажет, где были не правы", — передаёт слова Байрамяна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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