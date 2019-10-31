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Форвард «Торпедо»: к РПЛ готовы, двигаемся в правильном направлении

Форвард «Торпедо»: к РПЛ готовы, двигаемся в правильном направлении
Футбол / Кубок России 0

Нападающий московского «Торпедо» Иван Сергеев прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка России с калининградской «Балтикой» (1:0). Именно Сергеев забил победный гол.

«Тяжело играть две игры подряд с одинаковым соперником, но вышли и настроились, при тяжёлом поле и погодных условиях. В перерыве Николаевич сказал, чтобы не расстраивался, что не забил, что момент будет, в итоге повезло подставить ногу. Главное, чтобы команда добилась успеха.

К РПЛ готовы, двигаемся в правильном направлении, каждый матч играем на победу. Могу ли стать Пукки для РПЛ? Дай бог, посмотрим», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В четвертьфинале Кубка России «Торпедо» сыграет с «Химками».

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