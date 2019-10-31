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«Эйбар» обыграл «Вильярреал» благодаря голу на 95-й минуте

«Эйбар» обыграл «Вильярреал» благодаря голу на 95-й минуте
Футбол / Испания 0

В матче 11-го тура чемпионата Испании «Эйбар» обыграл «Вильярреал» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа». Обслуживал матч арбитр Гуильермо Куадра Фернандес. В качестве его ассистентов выступили Хуан Хосе Лопес Мир и Гонсало Гарсия Гонсалес.

Счёт был открыт на 62-й минуте. Автором забитого мяча стал Энрике Гарсия, которому ассистировал Фабиан Орельяна. На 88-й минуте гости восстановили равновесие, отличился Херар Морено с передачи Пау Торреса. Победу «Эйбару» принёс гол Орельяны на 95-й минуте с передачи Пабло де Бласиса.

«Эйбар», набрав 12 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» (17) — на 7-м месте.

В другом матче 11-го тура «Мальорка» и «Осасуна» сыграли вничью со счётом 2:2.

Испания - Примера. 11-й тур
31 октября 2019, четверг. 21:00 МСК
Эйбар
Эйбар
Окончен
2 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Гарсия – 62'   1:1 Морено – 88'   2:1 Орельяна – 90+5'
Испания - Примера. 11-й тур
31 октября 2019, четверг. 21:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
2 : 2
Осасуна
Памплона
1:0 Лаго – 21' (пен)   1:1 Кардона – 69'   2:1 Севилья – 75' (пен)   2:2 Гарсия – 77'
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