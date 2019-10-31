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Кто выиграет Кубок России по футболу?

Кто выиграет Кубок России по футболу?
Футбол / Кубок России 0

Сегодня, 31 октября, определились все пары 1/4 финала Кубка России по футболу. «Торпедо» сыграет с «Химками», «Шинник» — с «Уралом», ЦСКА — со «Спартаком», а «Зениту» предстоит матч с «Ахматом».

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто выиграет Кубок России по футболу?

Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.

Матчи четвертьфинала Кубка России пройдут 4 марта 2020 года. Хозяева поля будут определены жеребьёвкой.

Посмотреть турнирную сетку нынешнего розыгрыша Кубка России можно на «Чемпионате».

Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив». В финале минувшего сезона «железнодорожники» обыграли «Урал» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Дмитрий Баринов.

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