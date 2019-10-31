Кто выиграет Кубок России по футболу?
Сегодня, 31 октября, определились все пары 1/4 финала Кубка России по футболу. «Торпедо» сыграет с «Химками», «Шинник» — с «Уралом», ЦСКА — со «Спартаком», а «Зениту» предстоит матч с «Ахматом».
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто выиграет Кубок России по футболу?
Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.
Матчи четвертьфинала Кубка России пройдут 4 марта 2020 года. Хозяева поля будут определены жеребьёвкой.
Посмотреть турнирную сетку нынешнего розыгрыша Кубка России можно на «Чемпионате».
Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив». В финале минувшего сезона «железнодорожники» обыграли «Урал» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Дмитрий Баринов.
«Ростов» обыграл бы «Спартак» основой? Карпин намекнул на это
Сказал, что после выхода Шомуродова и Байрамяна на поле была одна команда.
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