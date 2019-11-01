Карпин обнял Гулиева, фанаты сравнили Жиго с Халком. Фото победы «Спартака»

31 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 1/8 финала Кубка России «Спартак» одержал победу над «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 2:1. Обслуживал матч сочинский арбитр Павел Кукуян. Ему ассистировали Алексей Воронцов (Ярославль) и Алексей Ширяев (Ставрополь).
Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 43-й минуте автором забитого мяча стал Джордан Ларссон. На 59-й минуте он увеличил преимущество московского клуба, оформив дубль. На 86-й минуте разрыв в счёте сократил Александр Долгов.
В четвертьфинале «Спартак» встретится с ЦСКА, который в 1/8 финала обыграл «Уфу» со счётом 1:0 благодаря голу полузащитника Яки Бийола в компенсированное время.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 1 ноября 2019
-
10:16
-
10:05
-
10:00
-
09:52
-
09:37
-
09:15
-
09:00
-
06:47
-
06:23
-
05:50
-
05:24
-
03:58
-
03:51
-
03:24
-
02:52
-
01:58
-
01:46
-
01:30
-
01:05
-
00:51
-
00:33
-
00:24
-
00:03
- 31 октября 2019
-
23:50
-
23:41
-
23:19
-
23:16
-
23:10
-
22:56
-
22:50
-
22:48
-
22:39
-
22:31
-
22:21
-
22:21