Карпин обнял Гулиева, фанаты сравнили Жиго с Халком. Фото победы «Спартака»

31 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 1/8 финала Кубка России «Спартак» одержал победу над «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 2:1. Обслуживал матч сочинский арбитр Павел Кукуян. Ему ассистировали Алексей Воронцов (Ярославль) и Алексей Ширяев (Ставрополь).

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 43-й минуте автором забитого мяча стал Джордан Ларссон. На 59-й минуте он увеличил преимущество московского клуба, оформив дубль. На 86-й минуте разрыв в счёте сократил Александр Долгов.

В четвертьфинале «Спартак» встретится с ЦСКА, который в 1/8 финала обыграл «Уфу» со счётом 1:0 благодаря голу полузащитника Яки Бийола в компенсированное время.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.