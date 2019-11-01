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Каррера претендует на пост главного тренера «Удинезе»

Каррера претендует на пост главного тренера «Удинезе»
Футбол / Италия 0

Руководство «Удинезе» начало поиски нового главного тренера команды. Нынешний наставник чёрно-белых Игор Тудор, скорее всего, уйдёт в отставку до следующего матча в чемпионате Италии с «Дженоа», который состоится 3 ноября, сообщает Sky Sport Italia.

Одним из кандидатов на пост нового главного тренера «Удинезе» является Массимо Каррера, ранее возглавлявший московский «Спартак». Другие претенденты — Франческо Гвидолин, Стефано Колантуоно и Паскуале Марино.

Боссы «Удинезе» рассматривают также кандидатуру экс-наставника «Милана» Дженнаро Гаттузо, но сделка считается маловероятной с экономической точки зрения из-за большого количества членов тренерского штаба.

«Удинезе», набрав 10 очков в 10 матчах, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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