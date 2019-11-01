Кануте: конкуренция с Кержаковым в «Севилье» делала нас сильнее

Бывший нападающий «Севильи» Фредерик Кануте вспомнил совместные выступления с экс-форвардом сборной России Александром Кержаковым.
«Я высокого мнения о Кержакове. Он приносил много пользы «Севилье» на поле и был очень хорош на тренировках. У нас была сумасшедшая конкуренция за попадание в основной состав. Я, Александр и Луис Фабиано выступали на одной позиции и постоянно вытесняли друг друга из состава. Думаю, что каждый стал сильнее после этого.
Удивился ли я, когда Кержаков решил вернуться в Россию? Да, немного. Мне казалось, что он останется в «Севилье» или уедет в большой клуб. Но понимаете, у каждого игрока свои мотивы и своя карьера. Только он может решать, где ему лучше всего выступать в тот или иной момент», — приводят слова Кануте «Известия».
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