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«Зенит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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Бистрович: у «Зенита» отличная команда, они всегда очень сильны

Бистрович: у «Зенита» отличная команда, они всегда очень сильны
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович после победы над «Уфой» (1:0) в Кубке России поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Каждая победа важна для нас. Бывает, играешь хорошо, но не добиваешься результата, а с «Уфой» вышло наоборот. Но самое главное, что мы выиграли. Теперь будем готовиться к «Зениту» — у них отличная команда, они всегда очень сильны. Как и мы, они играют на три фронта. Думаю, матч должен получиться очень интересным», — приводят слова Бистровича «Известия».

ЦСКА не может выиграть уже в трёх матчах РПЛ подряд. Ранее «армейцы» проиграли «Ростову» (1:3), сыграли вничью с «Уфой» (1:1) и уступили «Динамо» (0:1). В турнирной таблице чемпионата России команда Виктора Гончаренко занимает 5-е место (26 очков).

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