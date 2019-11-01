«Ливерпуль» может сыграть двумя разными составами в Кубке лиги и на клубном ЧМ

«Ливерпуль» вступил в переговоры с Английской футбольной лигой (EFL) по поводу изменения даты проведения матча 1/4 финала Кубка английской лиги с «Астон Виллой».
Ранее главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп не исключил, что команда откажется от дальнейшего участия в турнире. Такое решение клуб готов принять из-за того, что «Ливерпуль» 18 декабря стартует на клубном чемпионате мира в Дохе. На этой же неделе должна пройти следующая стадия Кубка лиги.
Как сообщает Daily Mail, один из вероятных вариантов – провести игру между «Ливерпулем» и «Астон Виллой» 8 января. Руководство «львов» не сможет подать протест на выбранное время проведения матча, если EFL примет решение о назначении матча на ту или иную дату.
Также возможен вариант, при котором «Ливерпуль» выставит разные составы на матчи Кубка английской лиги и клубного чемпионата мира в Дохе. При этом мерсисайдцы могут временно разбить тренерский штаб: Клопп отправится в Катар, а один или несколько его помощников останутся в Англии.
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