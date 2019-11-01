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Александер-Арнольд: моя мечта — стать капитаном «Ливерпуля»

Александер-Арнольд: моя мечта — стать капитаном «Ливерпуля»
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд признался, что мечтает однажды стать капитаном команды.

«Не стесняюсь говорить, что стать капитаном — это моя мечта. Сбудется это или нет — не мне решать. Не я выбираю, кто выйдет с капитанской повязкой. Но это то, что я хотел бы однажды сделать. Всегда мечтал стать капитаном «Ливерпуля», и это то, что мотивирует меня.

Я всегда был игроком «Ливерпуля», а «Ливерпуль» — это мой дом. Никогда не думал о том, чтобы сменить клуб. В детстве моей мечтой всегда было играть за «Ливерпуль». Теперь я живу мечтой, и я не думаю, что что-то изменилось», — приводит слова защитника ВВС.

Ранее 21-летний футболист установил рекорд английской Премьер-лиги по количеству голевых передач среди защитников. В сезоне-2018/19 он отметился 12 результативными передачами, побив рекорд бывших футболистов «Эвертона» Энди Хинчклиффа (1994/95) и Лейтона Бэйнса (2010/11).

Александер-Арнольд попал в книгу рекордов Гиннесcа
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